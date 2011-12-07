Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Работодателей просят усилить антиковидные меры

В Татарстане за 4 октября было зафиксировано 27 новых случаев инфицирования коронавирусом. В общей сложности в республике заболели 7364 человека, выздоровели - 6270. Темп прироста числа инфицированных остается неизменным и составляет 0,3%.

Об этом в ходе пресс-конференции рассказали руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина и заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

Под наблюдением остаются 749 человек, имевших контакты с заболевшими. В республике на 4 октября было сделано 5548 тестов на коронавирус.

- Неделю назад Президентом РТ было дано поручение усилить контроль за объектами массового нахождения людей, местами общественного назначения, - рассказала Марина Патяшина. - Управлением Роспотребнадзора по РТ охвачено около 800 объектов, 6% из которых не соблюдали установленные требования по профилактике COVID-19. Здесь у нас есть три слабых звена. Первое - трудовые коллективы. Мы часто видим потерю настороженности к антиковидным мерам со стороны работодателя. Нами было проинспектировано 123 коллектива, в 87 из них были выявлены нарушения. Второй момент - общественный транспорт. Мы видим, что расслабились и население, и кондукторы. Нами было проверено 27 маршрутов транспорта, на 18 из которых выявлены нарушения масочного режима кондукторами. Третий слабый момент - торговля и общественное питание. Из 184 объектов торговли, которые мы проверили, 15 грубо нарушали требования безопасности. В сфере общественного питания нарушения были выявлены на 15 объектах из 168 проверенных.

Также Марина Патяшина сообщила, что за минувшее воскресенье в республике было зафиксировано два новых случая заражения коронавирусом, завезенных из Турции. Всего таковых в Татарстане зарегистрировано 13.

Между тем в Татарстане продолжается программа по вакцинации против гриппа. Владимир Жаворонков сообщил, что с начала кампании в Казани 13430 человек получили прививку в мобильных пунктах у станций метро, которые работали на протяжении трех недель, сейчас их деятельность завершена.

КВ
Лента новостей