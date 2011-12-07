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В Альметьевске экс-тренера приговорили к 13,5 годам колонии за сексуальное насилие над 9-летней девочкой

Мужчина надругался над девочкой в бассейне и в раздевалке.

В Альметьевске осудили экс-тренера по плаванию и карате за сексуальное насилие над 9-летней воспитанницей, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

«Следствием и судом установлено, что днем 7 февраля 2019 года в городе Альметьевске злоумышленник, находясь в помещении бассейна одного из медицинских учреждений, зашел в воду, где совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 9-летней девочки», — уточнили в ведомстве.

После этого он проследовал за ребенком в раздевалку и также совершил сексуальное насилие по отношению к ней.

По возвращении домой девочка рассказала о произошедшем родителям, которые обратились в правоохранительные органы.

Судебная психолого-психиатрическая экспертиза выявила у мужчины признаки педофилии.

Свою вину злоумышленник не признал.

Суд назначил мужчине наказание в виде 13,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима с лишением права заниматься педагогической, воспитательной, а также тренерско-преподавательской деятельностью с детьми сроком на 7 лет.

КВ
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