В Альметьевске экс-тренера приговорили к 13,5 годам колонии за сексуальное насилие над 9-летней девочкой

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В Альметьевске осудили экс-тренера по плаванию и карате за сексуальное насилие над 9-летней воспитанницей, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.
«Следствием и судом установлено, что днем 7 февраля 2019 года в городе Альметьевске злоумышленник, находясь в помещении бассейна одного из медицинских учреждений, зашел в воду, где совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 9-летней девочки», — уточнили в ведомстве.
После этого он проследовал за ребенком в раздевалку и также совершил сексуальное насилие по отношению к ней.
По возвращении домой девочка рассказала о произошедшем родителям, которые обратились в правоохранительные органы.
Судебная психолого-психиатрическая экспертиза выявила у мужчины признаки педофилии.
Свою вину злоумышленник не признал.
Суд назначил мужчине наказание в виде 13,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима с лишением права заниматься педагогической, воспитательной, а также тренерско-преподавательской деятельностью с детьми сроком на 7 лет.