В Мензелинском районе задержан мужчина, застреливший двух особей лебедя-кликуна

В Мензелинском районе задержали челнинца, застрелившего двух особей лебедя-кликуна, сообщает «Мензеля-информ».

«Как известно, лебедь-кликун находится в Красной книге Татарстана. В действиях этого гражданина усматриваются признаки преступления по статье 258, часть 2 УК РФ», — уточнил начальник межрайонного отдела по госнадзору в сфере животного, растительного мира и особо охраняемых природных территорий по Мензелинскому и Актанышскому районам РТ Ренат Шайхетдинов.

Мужчину задержали на реке Мензеля рядом с Екатерининским мостом. Теперь ему грозит штраф до миллиона рублей или лишение свободы сроком до пяти лет.