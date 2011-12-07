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В республиканские школы поступят новые учебники по татарскому языку

Также проходит процесс закупки игр для обучения и воспитания детей на родном языке в детсадах.

Начальник Управления национального образования Минобрнауки РТ Лилия Ахметзянова сообщила о поступлении новых учебников в школы Татарстана.

Она отметила, что новые учебники разработаны по другой методике. На эти цели было выделено более 21 млн рублей. Помимо того, сейчас продолжается разработка учебно-методических пособий для обучения на татарском языке. Для этого выделил еще более 16 млн рублей.

Также Ахметзянова рассказала о выделении более 6 млн рублей на закупку игр для обучения и воспитания детей на родном языке в детсадах. Пока идет процесс закупки, в ноябре их планируют передать в дошкольные учреждения.

 

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