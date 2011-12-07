В РТ на ремонт школ искусств выделили почти 250 млн рублей

Нацпроект «Культура» разработан в соответствии с указом Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года». Реализация нацпроекта началась 1 января 2019 года. Он включает три федеральных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Подробнее об этом рассказали в ходе пресс-конференции министр культуры РТ Ирада Аюпова.

— Это не просто инвестиции, не просто укрепление материально-технической базы учреждений культуры, — поделилась Ирада Аюпова. — Это определенный жест со стороны государства, расстановка приоритетов. Год был непростой, кризисный, связаный с пандемией. Очень важно, что в это непростое время ни один запланированный проект не был отменен. Поставка инструментов прошла, школы искусств мы ремонтируем.

Ирада Аюпова также отметила, что ремонт школ искусств в текущем году проходил в рамках пилотной части программы национального проекта «Культура», в следующем году соответствующий пункт будет включен в нее на постоянной основе. В 2020 году из федерального бюджета в Татарстан для этих целей поступило около 250 млн рублей. Также в республике проходит ремонт сельских клубов.