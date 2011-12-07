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В РТ организовали старт формирования целей и задач исполнительных органов госвласти

Собирать предложения по приоритетным сферам работы министерств от экспертов будут в течение 2 недель.

Общественная палата РТ объявила о старте формирования целей и задач исполнительных органов государственной власти Татарстана на 2021 год.

По информации пресс-службы, предложения будут приниматься в течение 2 недель. В качестве экспертов выступят представители профессионального, академического сообществ и НКО, а также граждане, имеющие опыт работы в соответствующих направлениях.

Далее общественные советы рассмотрят инициативы и вынесут их на открытое республиканское онлайн-голосование. Оно будет длиться в течение месяца на сервисе «Опросы жителей» портала госуслуг РТ. По итогам опроса отберут половину предложений по целям и задачам, набравшим большинство голосов.

КВ
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