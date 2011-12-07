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В Татарстане более чем в 2 раза увеличилось число преступлений сексуального характера

Наибольшее количество таковых зарегистрировано в августе.

На портале правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ появились данные о состоянии преступности в стране за август 2020 года.

Исходя из публикаций в ежемесячных сборниках в Татарстане за последний месяц лета в этом году число преступлений сексуального характера в отношении подростков увеличилось в 2,3 раза (333 случая). Есть прирост и в преступлениях, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Также возросло количество рецидивов.

Случаи вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления или антиобщественных действий остаются относительно стабильными. 

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