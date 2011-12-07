В Татарстане пройдет конкурс литературных произведений

Татарстанцев приглашают принять участие в конкурсе литературных произведений на татарском языке. Авторы лучших работ получат денежные премии, сообщил главный редактор журнала «Казан утлары» Рустам Галиуллин.

«Этот конкурс будет более масштабный, такого многожанрового конкурса еще не было. Более того, произведения будут опубликованы в печатной книге и электронном издании. Таким образом, все эти произведения дойдут до читателя. Конкурс проводится по 10 номинациям», — заметил спикер.

В разработке положения о конкурсе участвовали поэты и писатели республики. Так, согласно положению, участники могут представить роман, повесть, поэму, рассказ, стихи или произведения для подростков. В конкурсе также могут участвовать жители других регионов, уточняют организаторы.

«После утверждения положения мы его опубликуем и начнем принимать заявки с 1 сентября до 1 декабря 2021 года. В каждой номинации будут определены три победителя», — сказал Галиуллин.