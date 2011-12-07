Заболеваемость онкологией в Республике Татарстан возросла на 23%

Об этом на пресс-конференции, прошедшей в ИА «Татар-информ», сообщил главный внештатный онколог Минздрава РТ, директор Ассоциации онкологических учреждений ПФО, завотделом эффективности и безопасности медицинских технологий РКОД Эдуард Нагуманов. Специалист полагает, что причина столь высокой смертности заключается в откладывании похода к врачу.

— Люди сидят в четырех стенах, игнорируют приглашения на диспансеризацию. Наверное, они равнодушны и к собственной жизни, и к окружающим. Ведь болезнь близкого — это всегда тяжелое испытание, — подчеркнул Нагуманов.

Эксперт напомнил, что запущенные случаи рака далеко не всегда поддаются лечению. И призвал не пренебрегать профилактическими медосмотрами. Регулярное прохождение диспансеризации позволяет выявить онкологию на ранних стадиях. Как утверждает Нагуманов, если не пропустить начало болезни, то шанс исцеления составляет почти 100%. Главное — оказать пациенту своевременную медицинскую помощь.

— Забота о здоровье — это в первую очередь обязанность самого гражданина, — заявил онколог. — Да, госпитали и клиники исправно работают. Однако человек должен сам взять на себя ответственность за свою судьбу и сказать: «Если я не проверюсь сейчас, то потом может быть слишком поздно».

Из-за сложной санитарно-эпидемиологической обстановки за 8 месяцев нынешнего года на плановые медосмотры к врачам не дошли свыше тысячи татарстанцев. Только одни уже знают о своем недуге, а другие даже не подозревают о его существовании, отметил Эдуард Нагуманов.

— В данный момент на учете в онкологических диспансерах республики состоит со злокачественным новообразованием каждый 33-й житель, — рассказал эксперт.

К слову, за последнее десятилетие в РТ заболеваемость онкологией возросла на 23%. Причем показатель смертности остался примерно на том же уровне.

— Это значит, что система здравоохранения наращивает свои ресурсы и эффективность работы, сдерживая летальность, — подытожил Нагуманов.