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На строительство школ в Казани правительство РФ выделило более 553 млн рублей

На них построят школы рядом с новыми жилыми комплексами.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении полумиллиона рублей на строительство новых школ в Казани.

Всего правительство России выделит более 553 млн рублей на строительство образовательных учреждений, где 60 млн рублей будет направлено в Челябинскую область. На них построят школы рядом с новыми жилыми комплексами.

Ранее Татарстан уже получал финансирование на строительство образовательных учреждений. В июле этого года федеральный центр выделил более 6 млрд рублей 20 регионам страны, а в октябре – свыше 902 млн рублей еще семи субъектам РФ. 

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