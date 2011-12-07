На строительство школ в Казани правительство РФ выделило более 553 млн рублей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении полумиллиона рублей на строительство новых школ в Казани.

Всего правительство России выделит более 553 млн рублей на строительство образовательных учреждений, где 60 млн рублей будет направлено в Челябинскую область. На них построят школы рядом с новыми жилыми комплексами.

Ранее Татарстан уже получал финансирование на строительство образовательных учреждений. В июле этого года федеральный центр выделил более 6 млрд рублей 20 регионам страны, а в октябре – свыше 902 млн рублей еще семи субъектам РФ.