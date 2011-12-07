Стало известно имя нового главы Следственного комитета Татарстана

Полковник юстиции Валерий Липский станет руководить Следкомом РТ. Указ о его назначении был подписан 6 февраля Главой государства Владимиром Путиным. Соответственный документ представлен для всеобщего ознакомления на официальном онлайн-портале правовой информации.Прежде Липский исполнял обязанности заместителя руководителя Следкома Башкирии.Липский появился на свет в Тамбове в 1977 году. Является выпускником прокурорско-следственного факультета Военного университета Минобороны России. В следственных органах работает начиная с 1999 года.