В РТ ищут подрядчиков на четыре дорожных объекта стоимостью 1,1 млрд рублей

В республике планируется строительство новой дороги, а также реконструкция участков трех существующих. Стоимость проведения работ оценивается в 1,1 млрд рублей, заказчик - ГКУ «Главтатдортранс» - уже разместил соответствующие тендеры на сайте госзакупок. Средства на реализацию проектов выделяются из республиканского бюджета. Наиболее дорогостоящий контракт, оцененный в более чем 464,9 млн рублей, предполагает реконструкцию дороги «Казань – Оренбург» – «Алексеевское – Высокий Колок». Срок исполнения - до 17 октября 2022 года. Приблизительно 311,3 млн рублей планируется выделить на третий этап строительства обходной дороги вокруг села Сарманово. Завершение работ запланировано к 17 октября 2022 года. Еще 248,6 млн рублей заложено на реконструкция учатска дороги Кукмор-Шемордан, работы необходимо закончить к 26 сентября 2022 года. Реконструкция дороги «Арск – Сиза» – Смак-Корса должна быть окончена к 25 октября 2022 года, стоимость контракта оценивается в 65,1 млн рублей.