Жительница Татарстана найдена мертвой

В Татарстане заведено уголовное дело по факту убийства гражданки пожилого возраста.Как сообщает пресс-служба Следственного управления Следкома России по РТ, 6 февраля в одном из зданий поселения Беркет Ключ Черемшанского района республики найдено тело местной обитательницы 84-х лет. Налицо — все признаки насильственной смерти. У погибшей — многочисленные травмы головы и тела. Также в бане, расположенной на придомовой территории, обнаружено тело 55-летнего сына потерпевшей, вероятно, наложившего на себя руки.Согласно официальной версии, 4 февраля, находясь в изрядном подпитии, мужчина разделался с престарелой женщиной. И после этого совершил самоубийство.В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. Осуществляются требуемые экспертизы.