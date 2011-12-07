Тетюшский район на карантине: жестче, чем в Казани

В этом убедился корреспондент «Казанских ведомостей», побывавший во время майских праздников в Тетюшском районе Республики Татарстан.

Деревенская дисциплина

Мы с супругой приехали в деревню Большое Бисярино, как и многие горожане, отправившиеся навестить родные места, в первый же праздничный день - 1 мая. Здесь у супруги остался родительский дом и небольшой огородик, где мы по мере возможности трудимся и отдыхаем в течение лета. Как обычно, первым делом навестили соседей: как да что, какие новости в деревне? В ответ соседка по деревенской улице сразу предупредила:

- Пойдете за хлебом в наш местный сельский магазинчик, обязательно наденьте маски - так положено!

В деревне-то, где народ занят на своих участках неотложными сельскими делами короткого лета, идти по улице в маске?! Да по свежему воздуху, который так и хочется вдыхать сразу всей грудью?!

- Обязательно! Вас и в сам магазин-то могут не пустить, а уж если будет очередь на улице (в маленькое помещение магазина пускают по одному покупателю), то сразу и люди в очереди начнут возмущаться. Дескать, непорядок! Покупатель пришел без маски в общественное место, где скапливается порой много народу. Так что лучше выполняйте все правила! - посоветовала сердобольная женщина.

Ну что ж, маски мы из Казани с собой прихватили, хотя, честно признаться, думали, что в отдаленной деревне они нам и не понадобятся. Но ошиблись. Вот что рассказали большебисяринцы о том, как идет профилактика пандемии в Тетюшском районе на практике.

Из Москвы? На карантин!

А начнем с того, что когда эпидемия только набирала ход в Татарстане, прозвучала вдруг такая информация - в Сабинском районе зарегистрировано 10 заболевших. Но ведь это сельская местность, а не город, где множество контактов. Почему сразу так много зараженных? Объяснение здесь, увы, очень простое. Работы в деревнях нет, вот и подаются мужчины трудоспособного возраста на заработки в большие города, большинство в Москву. Как только «сердце страны» тоже «занедужилось» этой мировой напастью, многие стройки и проекты остановились, а сельчане вынужденно начали массово покидать Первопрестольную и возвращались в родные края.

Вернулись домой и рабочие Тетюшского района. А в родных деревнях и селах их уже поджидал карантин. Вот что рассказал один из жителей села Большое Бисярино.

- Как только я приехал из Москвы, в первый же день меня навестила медсестра из нашего медпункта. Измерила температуру, спросила, как общее самочувствие, осмотрела меня. И напомнила правило: прибывшие из Москвы и Санкт-Петербурга должны соблюдать карантин. То есть в течение 14 дней не выходить на улицу, не общаться с соседями. Я так и поступил - добросовестно просидел две недели дома, выходя только работать в своем огороде. Приехавшие со мной товарищи из нашей бригады поступили так же. Ну а как же! Раз положено так - значит, надо все предписания выполнять. Кроме того, медсестра велела продолжать измерять температуру два раза в день - утром и вечером, звонить ей, сообщая эти данные, а также об общем самочувствии. Потом эти данные о состоянии здоровья всех членов бригады, вернувшейся из Москвы, она передавала уже в райцентр - в Тетюши, где готовили общую сводку по району, контролируя ситуацию в целом.

К словам собеседника добавим, что добровольное выполнение обязанностей по соблюдению карантина в Тетюшском районе подкрепилось и контролем со стороны правоохранительных органов. Вот что с юмором рассказал житель села Тоншерма Анатолий:

- Наш участковый с утра до вечера носится по улицам как угорелый! Вначале в магазин - шасть! Проверяет, все ли в масках. Потом делает обход по селу: все ли соблюдают рекомендованный режим самоизоляции? не играют ли дети на улице, а не во дворе своего дома, как положено?

Кстати, вот за этот случай - нахождение детей на улице, да еще без присмотра взрослых, в селе с занятным названием Пролей Каша оштрафовали их родителей, сумма штрафа составила 4 тысячи рублей (!).

Продолжая непростую тему о штрафах, расскажем и вот о каком случае. В одну из деревень Тетюшского района приехала в родительский дом семья из Ульяновска. Поясним читателю местную географию края: Тетюшский район граничит с Ульяновской областью, отсюда до Ульяновска ближе, чем до Казани. Поэтому и сам Ульяновск, и Ульяновская область всегда оставались для тетюшан местом притяжения в качестве и рабочих мест, и местожительства. Но многие уехавшие продолжают поддерживать тесную связь с родственниками, оставшимися в Тетюшском районе, и с малой родиной в целом, приезжая сюда летом. Вот и эта ульяновско-тетюшская семья приехала на днях, как обычно, провести лето в родной деревне. Она, как и все, сажает по весне на огороде, даже заводит поросят на летнее время, словом, живет здесь полноценной сельской жизнью, как и соседи. Да вот незадача: соблюдение 14-дневного карантина недавно ввели не только для прибывших из Москвы и Санкт-Петербурга, но уже и для всех прибывших из любого другого региона России. А приехавшие, видимо, решив, что они свои, деревенские по сути, на второй день по приезде отправились в местный магазинчик за хлебушком. Где и встретились с фельдшером, который напомнил о необходимости и им соблюдать правила карантина. Между ними разгорелся спор: «Какие же мы приезжие? Мы что ни на есть свои!» Итог спора оказался неутешителен - последовал вызов полицейского и штраф за нарушение карантина в 5 тысяч рублей!

Тетюши показывают пример столице

Тем временем, оформив, как и положено, цифровой пропуск, мы с супругой выехали на короткое время в райцентр - красивейший купеческий городок на Волге Тетюши. И вот здесь отличие от Казани тоже поразило. Встреченные в центре городка прохожие почти поголовно были в масках! Вот эта да! На улицах Казани мы такого массового выполнения правил не видели. Ну и конечно, работники торговли Тетюшского района также украсили свои лица масками. Как продавщица в нашем большебисяринском магазинчике неизменно встречала нас в маске - так та же знакомая картинка и в продуктовых магазинах Тетюшей.

Отметили также и то, что непродовольственные магазины этого городка закрыты либо работают дистанционно, по предварительно сделанной телефонной заявке, о чем предупреждают соответствующие объявления на дверях магазинов.

Закрыли на время пандемии и украшение Тетюшей - старинную Никольскую церковь, ворота церковной ограды заперты наглухо.

Пусто и на стоянке для туристических автобусов в Тетюшском порту. Городок стоит на крутом высоком берегу Волги, откуда открываются роскошные, захватывающие дух панорамы могучей реки, привольно раскинувшейся здесь от края до края. Летом на этой горе всегда обычно очень много туристов - придумать лучшее место для селфи трудно! Туристические автобусы с неумолкающими гидами подкатывают один за другим, словно сменяя вахту. А вот сейчас тихо... безлюдно...

Лишь гулко, далеко и звучно по реке разносится время от времени гудок пыхтящего буксира, упорно толкающего доверху нагруженную гравием баржу. Отличный солнечный денек, синева могучей Волги, панорама крутого, как гора, берега. И всю красоту родного края мы с супругой наблюдаем почти в одиночестве, лишь несколько человек тоже молча любуются красотами нашей малой родины.

Ну что ж, как же быстро истекло время, отпущенное нам невидимым цифровым командиром. Пора домой!

До свидания, самоизолированные Тетюши! Доброго здоровья тебе, рыбный край - изумительно чудный по красоте камушек в ожерелье Татарстана!