Главврач Зеленодольской ЦРБ готова к диалогу с обвинившей её фельдшером скорой помощи

Главврач Зеленодольской ЦРБ Татьяна Самбурская ответила на обвинения в её адрес со стороны фельдшера скорой помощи Сабины Галиаскаровой об урезанной зарплате, угрозах и ужасных условиях труда. Всю прошлую неделю девушка освещала свои претензии к главврачу в социальных сетях, пишет «Татарстан-24».

По словам Самбурской, после обвинений её атаковали в соцсетях, а в больнице были проведены многочисленные проверки, в результате которых нарушений установлено не было.

«Если у данного фельдшера есть вопросы, она может обратиться ко мне, а если не доверяет мне, то есть Минздрав», — сказала Сабурская.

Сейчас депутат горсовета Зеленодольска встал на сторону фельдшера, и он намерен обратиться в правоохранительные органы.