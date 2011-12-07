Госкомитет РТ по тарифам проведет выездные приемы граждан в районах Татарстана

С июня по октябрь Госкомитет РТ по тарифам будет проводить выездные приемы граждан в районах Татарстана. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Самыми распространенными обращениями, по словам зампредседателя Госкомитета РТ по тарифам Лилии Борисовой, стали вопросы о начислениях за ЖКУ и об обращениях с твердыми коммунальными отходами.

Оставить обращение или задавать свой вопрос можно через Интернет-приемную регулятора, а также по телефону «горячей линии» 8 (843) 2218-200.

Ближайшие приемы граждан состоятся завтра, 8 июня, в Арском районе и через неделю, 15 июня, в Буинском районе республики.