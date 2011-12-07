Победительницей грантового конкурса на «Тавриде» стала участница из Татарстана

В Крыму подвели итоги Всероссийского конкурса молодежных проектов. Одной из победительниц грантового конкурса на «Тавриде» стала участница из Татарстана, сообщат пресс-служба Минмолодежи РТ.

Идалия Зиганшина выиграла 664 000 рублей на реализацию проекта «Инклюзивная мастерская перформанса». В августе девушка объявит конкурсный набор на инклюзивную танцевальную лабораторию на 14 человек, из них не менее 6 участников с инвалидностью.

Групповые занятия по хореографии будут проводиться в течение 9 месяцев с молодым хореографом, лауреатом театральной премии «Золотая Маска» Нурбеком Батуллой. В конце на молодежных площадках Казани группа покажет танцевальный перформанс.

«Показы перформанса нацелены на привлечение молодежной аудитории к вопросам инклюзивного взаимодействия через актуальные формы искусства, такие как танцевальные шоу», — рассказала Идалия.

Арт-кластер «Таврида» входит в федеральный проект «Социальная активность» национального проекта «Образование» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.