Татарстан стал лидером в ПФО по количеству эскроу-счетов

Республика Татарстан стала лидером по количеству эскроу-счетов в ПФО. Это следует из статистики Банка России на 1 мая 2021 года. В республике насчитывается 13 020 эскроу-счетов.

Второе и третье места в ПФО за Пермским краем (10 924) и Нижегородской областью (9 341).

Далее расположилась Удмуртская Республика (7 490), Республика Башкортостан (6 874). Замыкает рейтинг из 15 регионов Республика Мордовия (536).

Напомним, что с 1 июля 2019 года российские застройщики обязаны работать по эскроу-счетам, на которых будут аккумулироваться средства граждан. Соответствующий закон Президент РФ Владимир Путин подписал 25 декабря 2018 года.

Эскроу-счёт — это специальный условный счёт, на котором учитываются имущество, документы или денежные средства до наступления определённых обстоятельств или выполнения определённых обязательств. Услуги по открытию эскроу-счетов в мировой практике могут оказывать банки, юридические компании, специализированные фирмы или другие эскроу-агенты.