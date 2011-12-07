Побьёт ли июнь погоды мая: чего ждать от погоды на следующий месяц

Июнь — светлейший месяц года, время белых ночей. Не даром называли его «млечень». А еще июнь — благодатный месяц, хлеборост и скопидом — он копит урожай на весь год, приносит богатство в дом. Июнь в народном календаре и румянец года, и муравник, разноцвет, розник, земляничник.

В старину июнь часто называли кресником от слова креса — огонь, костер, который зажигают в ночь на Ивана Купалу 7 июня. Крестьяне на Иванов день откладывали начало позднего посева яровых хлебов. С Иванова дня начинаются медвяные росы — самые вредные для растений. С другой стороны считается, что сильные росы — на хороший урожай. Кое-где в Иванов день производится главная посадка капусты. Считается, что в первой декаде июня — последние сроки посева в грунт семян огурцов, фасоли, бобов, кабачков, кукурузы, тыквы. говорили: «Июнь-батюшка растит все, что положено в землю-матушку», спешили с высадкой рассады теплолюбивых растений на грядки.

По предварительным прогнозам Росгидромета нынче погода в первый летний месяц в Казани и пригородах будет приближена к средним многолетним показателям. Среднемесячная температура воздуха будет в пределах 17 гр. Тепла. В течение месяца ожидается выпадение 60-65 миллиметров дождя, что по норме вдвое больше по сравнению со средним майским количеством.

С первых дней июня на Тататарстан распространил влияние гребень холодного северо-западного антициклона — температуры резко понизились. Так что на стыке календарных сезонов произошел неприятный сюрприз — арктическое вторжение после очень теплой погоды вернуло погоду к показателям ниже климатической нормы.

В первой пятидневке на фоне малооблачного неба и крепкого северо-западного ветра ночная температура понизилась до 4-9 гр. Днем же воздух уже прогревается. Под влиянием антициклона сохранится преимущественно сухая погода. Температурный фон постепенно повысился.

К концу первой десятидневки местами пройдут короткие дожди с грозами и шквалистыми усилениями ветра, ночные температуры начнут подрастать до 13-15, днем — 22-25 градусов.

С середины месяца ожидается воздействие очередного антициклона с малооблачной погодой. К началу третьей декады на периферии казахстанского антициклона установится очень жаркая погода, днем максимальная температура достигнет 30-35 гр. В ночные часы, наконец то, долгожданные 15-20 гр. — настоящие «огуречные» температуры. С середины третьей десятидневки в атмосфере активизируется циклоническая деятельность атлантического происхождения, пройдут ливневые дожди с грозами, местами вероятен град, температура ночью 13-18, днем 20-25 градуса.

Прошлогодний июнь выдался на 1 градус холоднее обычного. Выпало 72 мм дождя, что составило 113% климатической нормы.

Экстремально жарким и сухим в Казани стал июнь 1998 года. Было побито 4 рекорда дня, средняя месячная температура составила +21.7 градуса, что оказалось на 4,5 градуса выше нормы. Отмечался супер дефицит осадков — выпало всего 15 мм дождя, что составило 20% от средней месячной нормы.

За весь 140-летний ряд наблюдений абсолютный максимум июня 37, 5 гр. был достигнут 25 июня 1921 года.

По многолетним данным в июне на территории Татарстана еще сохраняется угроза поздних заморозков. Так по Казани самая низкая температура воздуха — до 1,4 гр. мороза — отмечалась в позапрошлом веке 1 и 3 июня 1892 года. Также в климатические летописи вошли заморозки, зафиксированные 2 июня 1947 года и 4 июня 1930 года — 1 и 0,5 градуса мороза соответственно. После 4 июня заморозков в воздухе по городу. Казани не фиксировалось, лишь на почве в низких местах до 9 июня отмечался ноль.

В последнее 50-летие поздние июньские заморозки довольно редки. Благодаря глобальному потеплению арктические вторжения прорываются к нам в два раза реже. В Казани в последние годы в июне заморозки не отмечались совсем.