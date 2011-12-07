В Татарстане готовы инвестировать 9 млрд рублей на строительство новых складских помещений

В Татарстане планируется строительство трёх новых логистических центров для маркетплэйсов на сумму 9 млрд рублей. Средства на строительство складов инвестирует строительный холдинг «Ромекс-Кубань». Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей при Президенте РТ.

«Уже сейчас из-за бурно растущего рынка электронной торговли мы наблюдаем дефицит качественных складских площадей. Загрузка логистических центров А и В+ составляет уже около 95%. В связи с этим проекты, которые предлагает к реализации компания „Ромекс-Кубань“, очень своевременны» — заявил Уполномоченный по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев.

Планируется построить вторую очередь оптово-распределительного центра на территории промышленной площадки «Зеленодольск». Важно, что новый объект откроет вакансии на 550 рабочих мест, а площадь помещения будет составлять 34,6 тысячи кв. м.

Также на встрече Президента РТ с президентом ООО «Ромекс-Кубань» Алексеем Прокопенко обсуждалось строительство ещё двух оптовых центров: складского комплекса площадью 81,5 тыс. кв.м и складского комплекса площадью 41,2 тыс. кв. м. Технополис в Зеленодольском районе рассматривается как территория для объектов.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в 2020 году в 10 раз увеличилось количество продавцов из Татарстана на маркетплейсах.