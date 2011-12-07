Нарушителей антиковидных мер в Татарстане оштрафовали на сумму более 1,5 млн рублей

Премьер-министр РТ Алексей Песошин призвал сотрудников Роспотребнадзора и правоохранительных органов продолжить проведение рейдов по проверке соблюдения противоэпидемических мер.

Всего за июль на предмет соблюдения эпидемиологических требований специалисты ведомства проверили 1097 объектов. В 18% из них были обнаружены нарушения.

Деятельность 11 объектов решением суда была приостановлена. Протоколы были составлены на общую сумму более 1,5 млн рублей.