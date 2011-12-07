Малый и средний бизнес РТ получил 378 микрозаймов на 611,2 млн рублей

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» предприниматели РТ получили финансовую и информационную поддержку, сообщает ИА «Татар-информ».

Так, с начала реализации проекта от Центра поддержки экспорта 115 компаний из Татарстана заключили экспортные контракты на сумма 25 млн долларов США.

Кроме того, предприниматели республики оформили 378 микрозаймов на сумму 611, 2 млн рублей. А за счет Гарантийного фонда РТ удалось привлечь еще более 5,1 млн рублей кредитных средств.

На компенсацию затрат по уплате процентных ставок по кредитам бизнесмены РТ получили субсидии на сумму 34,4 млн рублей. Также были одобрены субсидии на компенсацию затрат на оплату услуг агрегаторов по доставке продуктов питания и готовых блюд на 28 млн рублей.

В качестве информационной поддержки по поручению президента РТ в республике запустили программу для быстрой адаптации к кризисным условиям «Технологии адаптации», в которой приняли участие более 54 предпринимателей.

Помимо этого, ведомства оказали более 12,5 тыс. консультаций для предпринимателей.