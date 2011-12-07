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Минниханов проверил ход работ по благоустройству двора в Нижнекамске

Всего по программе «Наш двор» в городе отремонтируют 643 двора.

Рустам Минниханов проверил, как идут работы по благоустройству дворов в Нижнекамске, сообщили в пресс-службе президента РТ.

Глава республики осмотрел отремонтированную придомовую территорию во дворе дома № 9 по проспекту Химиков. Минниханову рассказали о проделанной работе — уже отремонтирована проезжая часть, построены новые тротуары и заасфальтированы старые. Чуть позже во дворе установят скамейки и урны, построят детскую площадку.

Кроме того, план благоустройства предусматривает сохранение деревьев и кустарников во дворе.

Работы ведутся в рамках президентской программы «Наш двор». Всего по программе в Нижнекамске отремонтируют 643 двора, 67 из которых — в этом году. Ремонт  уже завершен в 26 дворах, в них начали устанавливать детские площадки и спортивные комплексы. 

КВ
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