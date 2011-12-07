В Арске начали строить соципотечные дома

В Арске началось строительство двух соципотечных домов, сообщает Госжилфонд РТ.

«Начинается строительство „задельных“ объектов, которые будут сданы в 2021 году. Среди них два 45-квартирных жилых дома в г. Арске. Кирпичные 5-этажные двухподъездные дома будут располагаться по адресам: Горького, 46 и Б. Урманче, 10», — уточнили в ведомстве.

Квартиры, построенные по нацпроекту «Жилье и городская среда», получат 90 семей из Арского района.

Кроме того, в городе продолжается строительство четырехквартирного дома и 18-квартирного для детей-сирот. В 2020 году оба объекта планируется сдать в эксплуатацию.

Напомним, в этом году за счет инвестиций Госжилфонда в Татарстане построят более 4,9 тыс. квартир на 273,6 тыс. кв. метров.