Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Татарстане потеплеет до 27 градусов тепла

Синоптики Татарстана подтвердили сохранение теплой погоды в республике.

Завтра, 8 сентября, на территории РТ ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью +4...+9˚, на западе республики до +13˚. Максимальная температура воздуха днем +22...+27˚.  

КВ
Лента новостей