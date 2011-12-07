Минниханову представили проект дальнейшего развития Иннополиса

Специалисты архитектурного бюро «Т+Т» представили проект дальнейшего развития Иннополиса. План застройки оценил глава Татарстана Рустам Минниханов.

По сообщению пресс-службы руководителя республики, проекты новых жилых кварталов предусматривают строительство арендных и индивидуальных домов эконом- и комфорт-класса. Там же рассматривают постройку офисов, научно-производственных центров и кластеров, а также создание в Иннополисе аутлет-деревни.

Выслушав предложения архитекторов, Минниханов, в свою очередь, подчеркнул, что жилой фонд города должен быть ориентирован в первую очередь на работающих в нем людей. Потому необходимо строго соблюдать баланс жилья и рабочих мест.