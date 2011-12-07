Патяшина: В Татарстане пока не собираются вводить новые ограничительные меры

В Татарстане темп прироста новых случаев заболевания коронавирусом составляет 0,4%. Это не означает, что будут введены новые ограничительные меры, заявила глава Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина.

«Это не влечет за собой введения каких-то ограничительных мероприятий. Нет такого показателя — темп прироста случаев, который… То есть я не могу сказать, что у нас будет 0,6% и мы с введем какие-то ограничительные мероприятия. Нет, речь не об этом. Мы о том, что у нас есть незначительный абсолютный прирост нового числа случаев, на 5—6», — сказала Патяшина.

Спикер также отметила, что какого-то определенного показателя, при котором будут вводить ограничение не существует.

Широкого распространения коронавируса в республике не наблюдается, групповых очагов нет. Новые 28 случаев заболевания — единичные.

«Это единичные случаи в образовательных учреждениях. Поэтому на сегодня, согласитесь, 22—31 случаев — это не так много, чтобы из-за такого количества случаев мы все с вами вошли в режим самоизоляции или в режим ограничительных мер. Крайне этого делать не хочется», — заметила Патяшина.

Главный санитарный врач РТ также уточнила, что большинство новых заболевших не пользовались средствами индивидуальной защиты.

«Это говорит о том, что на сегодня все те меры профилактики, которые предписаны, они эффективны, они работают и нужно ими пользоваться. Нужна сознательность граждан, сознательность работодателей, еще раз убеждать, что маски с нами надолго. По крайней мере до конца года — это точно», — сказала спикер.