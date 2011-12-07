Представители студенческих отрядов РТ поучаствовали в «Вожатском диктанте»

Представители студенческих отрядов РТ присоединились к акции «Вожатский диктант» — его написали 177 человек, которые отработали сезон в летних детских лагерях.

Диктант имел два уровня сложности: «Вожатый-практик» — для тех, кто работает в лагере менее 2-х лет и «Вожатый-мастер» для вожатых стаж, которых в лагере составляет более 2-х лет. Акция прошла на семи площадках в Татарстане.

Каждый студент, успешно справившийся с заданиями, получит электронный сертификат участника, который пригодится для дальнейшего трудоустройства в детские оздоровительные лагеря следующим летом.