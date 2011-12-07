Следком РТ возбудил уголовное дело после вырубки рощи и присвоения земли в поселке Алтан

Помощник руководителя СУ СК России по РТ Эльвира Газизова сообщила о возбуждении уголовного дела после вырубки рощи и присвоения земли в поселке Алтан. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

Установлено, что более 5 лет назад земельные участки в поселке Алтан были незаконно выставлены на продажу неким должностным лицом из Росреестра. Шесть участков находились в собственности города и не были предназначены для индивидуального жилищного строительства. Березовую рощу вырубили, начали вести строительные работы, а в овраг начали сбрасывать строительный мусор.

Факт нарушений подтвердили после проверки обращения активистов ОНФ в исполком Казани. Сейчас возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий.