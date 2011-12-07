В инфекционную больницу Челнов поступили новые аппараты КТ и ИВЛ

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В Набережночелнинскую инфекционную больницу поступило девять новых аппаратов ИВЛ и один аппарат КТ, сообщает «Челны ТВ».
Главврач больницы Ришат Нугманов отметил, что в больницу прибыло 90% от всего заказанного оборудования. Всего в медучреждении находятся более 30 аппаратов ИВЛ и один аппарат КТ.
Аппарат КТ будет установлен в течение 2-2,5 недель. Пока все пациенты инфекционной больницы направляются в горбольницу № 2 для прохождения томографии. Это около 20-30 человек в день.