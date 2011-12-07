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В Зеленодольске состоялась церемония назначения на должность нового главы завода им. Горького

Новый руководитель предприятия начал свой путь с рядового рабочего в 1997 году.

В РТ выбрали нового генерального директора АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького». Им стал бывший первый заместитель гендиректора предприятия Александр Филиппов.

По информации пресс-службы зеленодольского завода, официальная церемония назначения на пост состоялась сегодня, 7 октября.

Сообщается, что Филиппов начал свой путь с рядового рабочего в 1997 году. В январе прошлого года его повысили до первого заместителя генерального директора. А после кончины самого руководителя судостроительного завода Александра Карпова, Филиппова назначили главой предприятия.

КВ
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