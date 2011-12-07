Врачи РКБ спасли женщину, у которой начала разрушаться печень

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Врачи РКБ Татарстана спасли женщину, которая впала в кому из-за разрушаемой печени, сообщат пресс-служба больницы.
«Из-за лишнего веса у женщины развился неалкогольный стеатогепатит — заболевание, возникающее в результате избыточного накопления жиров в печени. Печень начала разрушаться», — рассказали в пресс-службе.
В июле 2019 году у жительницы Альметьевска живот начал стремительно увеличиваться в объемах, появилась одышка, в животе и плевральной области начала скапливаться жидкость.
В больницу женщина обратилась только тогда, когда передвигаться ей стало совсем тяжело. Пациентку сразу же госпитализировали в местную ЦРБ, где она впала в кому.
Врачи ЦРБ обратились в РКБ за консультацией, но гастроэнтерологи клинической больницы решили перевести женщину к себе.
Пациентку на вертолете доставили в РКБ, где через три дня ее вывели из комы. Врачи сообщили, что женщине необходима пересадка печени. Шансы найти подходящий орган в короткие сроки были маленькие, но ей повезло.
«Донорский орган нашёлся спустя несколько месяцев. Ирине Николаевне сделали пересадку. Операция шла несколько часов и прошла успешно. Печень прижилась, женщину удалось спасти», — отметили в РКБ.
Теперь женщине нужно пожизненно наблюдаться у врачей, пить лекарства и следить за своим здоровьем и питанием.