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За каждым казанцем следят почти 800 видеокамер

С начала этого года поступило 59 запросов от сотрудников МВД на предоставление видеоархивов с камер видеонаблюдения, установленных в парках и скверах.

Сейчас в Казани наиболее значимые общественные пространства города взяты под контроль с помощью круглосуточного видеонаблюдения. Так, например, в 40 парках столицы Татарстана «большой брат» наблюдает за нами через установленные здесь 799 камер. Еще больше - около 9 тысяч камер видеонаблюдения установлено на 782 социальных объектах. Такими данными поделился глава городского Управления информационных технологий и связи Дмитрий Кремлев.

Отметим, что видеонаблюдение поневоле заставляет несознательных граждан подумать о последствиях и порой предотвращает совершение противоправных поступков. Так, с начала этого года поступило 59 запросов от сотрудников МВД на предоставление видеоархивов с камер видеонаблюдения, установленных в парках и скверах. 

А тем временем в Казани продолжается работа по оснащению системами видеонаблюдения общественных мест и мест массового скопления людей, сообщил Дмитрий Кремлев. Так, еще 260 камер видеонаблюдения из числа установленных появились еще в 5 парках Казани.

КВ
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