Юрий Переведенцев предположил, какой будет весна в Татарстане

Профессор, доктор географических наук, завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев озвучил мнение, какой будет в этом году весна в Татарстане. Он это сделал в интервью Андрею Кузьмину.Ученый напомнил, что в период зимы территория Татарстана регулярно оказывалась под воздействием теплых воздушных масс. Они поступали из Атлантики.Юрий Переведенцев подчеркнул: Арктика в этом году не посылала холодные воздушные массы, в связи с чем весна в республике может прийти раньше и со значительным теплом.