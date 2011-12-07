Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Юрий Переведенцев предположил, какой будет весна в Татарстане

Ученый считает, что у весны есть шансы быть ранней.
Профессор, доктор географических наук, завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев озвучил мнение, какой будет в этом году весна в Татарстане. Он это сделал в интервью Андрею Кузьмину.Ученый напомнил, что в период зимы территория Татарстана регулярно оказывалась под воздействием теплых воздушных масс. Они поступали из Атлантики.Юрий Переведенцев подчеркнул: Арктика в этом году не посылала холодные воздушные массы, в связи с чем весна в республике может прийти раньше и со значительным теплом.
КВ
Лента новостей