Участок трассы М-12 из Москвы в Казань в Татарстане построят до 2023 года

Министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов сообщил, что строительство участка трассы М-12 из Москвы в Казань на территории Татарстана будет завершено до 2023 года. Об этом сообщает «Татарстан 24».

Он также отметил, что завершение работы в этот срок возможно в том случае, если не будут нарушены технологические операции, и если все участники строительства будут следовать графику. Также роль играет правильная организация процесса. На данный момент строители уже начали укладывать асфальт.