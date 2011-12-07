Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Участок трассы М-12 из Москвы в Казань в Татарстане построят до 2023 года

Строители справятся с задачей если не будут нарушаться технологические операции.

Министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов сообщил, что строительство участка трассы М-12 из Москвы в Казань на территории Татарстана будет завершено до 2023 года. Об этом сообщает «Татарстан 24».

Он также отметил, что завершение работы в этот срок возможно в том случае, если не будут нарушены технологические операции, и если все участники строительства будут следовать графику. Также роль играет правильная организация процесса. На данный момент строители уже начали укладывать асфальт. 

КВ
Лента новостей