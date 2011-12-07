Кредиты и займы: как в Татарстане поддержат бизнес, который отходит от «коронакризиса»

Микрозайм «Перезагрузка»: доступен для всех категорий малого и среднего бизнеса, выдается на любые нужды

В своем выступлении Шагиахметов отметил, что для обеспечения экономической и социальной стабильности в 2020 году были реализованы масштабные меры поддержки бизнеса. Для тех предпринимателей, которые ведут деятельность, не вошедшую в федеральный перечень пострадавших от пандемии, но также испытавших на себе негативные последствия. Для них оперативно был реализован комплекс республиканских мер.

«В текущем году в республике продолжится реализация мер поддержки бизнеса, которые сформированы с учетом предложений и реальных потребностей татарстанских предпринимателей», — сказал Шагиахметов.

По его словам, одной из самых востребованных мер является льготное финансирование, которое направлено, как на максимально широкий круг предпринимателей, так и на отдельные категории бизнеса.

«С начала года по программам микрофинасирования бизнес в Татарстане получил заемные средства на сумму более 350 млн рублей. И действующий портфель займа составляет более 2 млрд рублей. Наиболее популярным среди предпринимателей республики остается микрозайм „Перезагрузка“, программа предусматривает возможность получения кредита всеми категориями малого и среднего бизнеса, которые заняты в реальном секторе экономики и выдается на любые обоснованные нужды. В целях повышения доступности льготного финансирования, с 1 июня максимальная процентная ставка по продукту „Перезагрузка“ снижена до ключевой ставки Центрального банка РФ», — сказал спикер.

Аналогичное снижение ставки осуществлено по программе «Самозанятые», микрозайм доступен для физлиц, которые используют этот налоговый режим.

Финансовый продукт «Экспортер»: займ до 5 млн рублей на срок до 24 месяцев

Для поддержки предпринимателей, которые занимаются экспортом татарстанской продукции не только в другие регионы страны, но и за рубеж, в республике есть такой финансовый продукт, как «Экспортер».

Согласно условиям программы, сумма займа составляет до 5 млн рублей на срок до 24 месяцев с процентной ставкой равной от 0,1% до ключевой ставки ЦБ РФ на дату заключения договора.

Микрофинансовый продукт «Социальный предприниматель»: микрозайм от 300 тыс. до 5 млн рублей и сроком кредитования от 3 до 24 месяцев

Еще один микрофинансовый продукт «Социальный предприниматель» направлен на помощь бизнеса, который ориентирован на решение социальных вопросов. Субъекты малого и среднего предпринимательства вправе получить микрозайм от 300 тыс. до 5 млн рублей сроком кредитования от 3 до 24 месяцев.

«В целях повешения доступности заемных средств для предпринимателей Гарантийным фондом РТ предоставляется поручительство по обязательствам перед кредитными организациями. Сегодня фонд предоставляет поручительство суммой до 50 млн рублей субъектам малого и среднего бизнеса, а также самозанятым, которые не располагают достаточным залоговым обеспечением для получения кредита», — добавил Шагиахметов.

С начала этого годы уже было предоставлено поручительств на сумму более 640 млн рублей, а сумма привлеченных кредитов бизнесом составила 4 млрд рублей.

Цифровой онлайн-сервис «Гарантийный поток» дает возможность предпринимателям получить кредит онлайн

В республике в этом году запущен цифровой онлайн-сервис для кредитования бизнеса «Гарантийный поток» — это первый в России опыт онлайн-кредитования под поручительство Гарантийного фонда. Сервис дает возможность бизнесменам в течение двух рабочих дней получить займ, а поручительство фонда позволяет привлечь финансирование под самый низкий процент в сегменте онлайн-кредитования.

В Татарстане снова поддержат тех, кто пользуется доставкой и реальный сектор экономики

Мидхат Шагиахметов рассказал, что в республике постоянно работают над совершенствованием действующих программ поддержки бизнеса, в период пандемии высокую востребованность продемонстрировали такие программы как: субсидирование процентной ставки действующим кредитам бизнеса и стопроцентное субсидирование затрат с оплатой услуг сервисов по доставке продуктов питания.

«В этом году принято решение продолжить эти проекты. В частности, по программе субсидирования процентной ставки объём финансирования будет на уровне прошлого года, программа носит точечный характер и позволяет поддержать предпринимателей из реального сектора экономики, это тот малый и средний бизнес, который осуществляет свою деятельность в сельском хозяйстве, промышленности и вторая категория, это управляющие компании, резиденты промпарков и так далее», — сказал Шагиахметов.

Он отметил, что программы услуг сервисов по доставке продуктов питания, то она продемонстрировала высокую востребованность в период пандемии, в связи с продолжающимися ограничениями и запросами от сферы общепита принято решение продлить реализацию программы, субъекты МСП могут рассчитывать на компенсацию затрат связанных с отплатой услуг комиссий сервисов доставки за период с 1 октября 2020 года по 30 ноября 2021 года.