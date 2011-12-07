Аграрии Буинского района приступили к уборке урожая

«Сегодня первые комбайны вышли на уборку озимой пшеницы сорта „Марафон“. Урожайность в настоящее время составляет 27 ц/га. Текущий сезон стал сложным для аграриев, прогнозируется что показатели будут ниже прошлогодних», — сообщил Ранис Камартдинов.

Сейчас главная задача аграриев — собрать урожай с минимальными потерями, в этом году на счету каждый центнер. Достичь этого возможно лишь с надежной техникой. Накануне в агрофирме «Авангард» была проведена проверка техники и определена степень готовности парка зерноуборочных комбайнов и другой сельскохозяйственной техники, которые будут вывозить зерно с полей, зерноскладов, сушилок, зерноочистительных машин. Специалисты проверили комбайны на герметичность, на исправность узлов и агрегатов.

По данным Минсельхозпрода РТ в Буинском районе предстоит убрать порядка 13 тысяч га озимой пшеницы. На уборке урожая на полях агрофирмы «Авангард» будут задействованы 33 комбайна. Парк техники в этом году пополнился 5 новыми комбайнами.