Госкомитет РТ начнет принимать заявки по выдаче разрешений на добычу пернатой дичи

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Госкомитет РТ объявил о старте принятия заявок по выдаче разрешений на добычу пернатой дичи с подружейными собаками и ловчими птицами. Приём заявок начнётся с 15 июля.
Отмечается, что разрешение можно будет получить в любом филиале МФЦ, независимо от места предполагаемой охоты.
Для получения разрешения при себе необходимо иметь:
— документ, удостоверяющий личность (оригинал паспорта);
— заявление на получение разрешения;
— квитанцию об уплате сбора за пользование объектами животного мира;
— квитанцию об уплате государственной пошлины за выдачу разрешения.
Выдача разрешений будет осуществляться в 20-х числах августа текущего года. Представитель заявителя также может получить разрешение при предоставлении простой письменной формы и документа, удостоверяющего личность.