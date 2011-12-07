Госкомитет РТ начнет принимать заявки по выдаче разрешений на добычу пернатой дичи

Госкомитет РТ объявил о старте принятия заявок по выдаче разрешений на добычу пернатой дичи с подружейными собаками и ловчими птицами. Приём заявок начнётся с 15 июля.

Отмечается, что разрешение можно будет получить в любом филиале МФЦ, независимо от места предполагаемой охоты.

Для получения разрешения при себе необходимо иметь:

— документ, удостоверяющий личность (оригинал паспорта);

— заявление на получение разрешения;

— квитанцию об уплате сбора за пользование объектами животного мира;

— квитанцию об уплате государственной пошлины за выдачу разрешения.

Выдача разрешений будет осуществляться в 20-х числах августа текущего года. Представитель заявителя также может получить разрешение при предоставлении простой письменной формы и документа, удостоверяющего личность.