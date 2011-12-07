Имущество обанкротившейся фабрики «Спартак» приобрели за 551 млн рублей

Компания «Связьинвестнефтехим» приобрела на торгах имущество обанкротившейся обувной фабрики «Спартак» за 551 млн рублей, следует из сообщения Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

В сообщении говорится, что были проданы земельные участки и строения, в том числе здание площадью 21,6 тыс. кв. метров в центре Казани.

Напомним, что в 2018 году обувная фабрика «Спартак» была признана банкротом, а здания в центре Казани, принадлежавшие ей, неоднократно выставлялись на торги, но безуспешно.