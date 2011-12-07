Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Имущество обанкротившейся фабрики «Спартак» приобрели за 551 млн рублей

Фабрика «Спартак» была признана банкротом в 2018 году.

Компания «Связьинвестнефтехим» приобрела на торгах имущество обанкротившейся обувной фабрики «Спартак» за 551 млн рублей, следует из сообщения Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

В сообщении говорится, что были проданы земельные участки и строения, в том числе здание площадью 21,6 тыс. кв. метров в центре Казани.

Напомним, что в 2018 году обувная фабрика «Спартак» была признана банкротом, а здания в центре Казани, принадлежавшие ей, неоднократно выставлялись на торги, но безуспешно.

КВ
Лента новостей