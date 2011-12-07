В Татарстане избрали трёх мировых судей

В Татарстане избрали трёх новых мировых судей на 23-м заседании Госсовета РТ VI созыва. Представил кандидатов председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов.

Назначены два претендента на должность мировых судей на три года: Ильнур Тухфатуллин (судебный участок №3 по Чистопольскому судебному району) и Айрат Сафин (судебный участок №11 по Советскому судебному району Казани). На год назначена Альфия Шафигуллина (судебный участок №4 по судебному району Набережных Челнов).

К кандидатам дополнительных вопросов у Парламентариев не возникло.