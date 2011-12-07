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В Нижнекамске в ряде домов и детсадах почти на две недели отключат горячую воду

Отключение будет произведено из-за реконструкции магистрального тепловода М-3.

В Нижнекамске в ряде домов, школ и детсадов будет отключена горячая вода с 8.30 9 августа до 17.00 20 августа. Сообщение опубликовано на сайте Нижнекамского муниципального района.

Горячей воды не будет по адресам: ул. Баки Урманче: №№ 14, 20, 22, 24, 28/69, 29, 31, 33; пр. Строителей: №№ 48, 50, 52, 54, 56, 60; пр. Шинников: № 1; пр. Мира: №№ 61, 77, 73, 75, 81, 83.

Также отключение горячей воды коснется и нескольких детских садов: № 74, 76, 80, школы № 29, гимназии № 2 и реабилитационного центра «Надежда».

Отключение будет произведено в рамках реконструкции магистрального тепловода М-3.

КВ
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