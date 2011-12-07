В Татарстане выявляют собственников затонувших в Волге судов

В 2020 году в Татарстане национальный проект «Экология» реализуется по 6 федеральным проектам. В частности, по проекту «Оздоровление Волги» отдельное внимание уделяется затонувшим в реке судам. Эти ржавые останки катастрофически загрязняют Волгу. В некоторых десятилетиями хранится топливо.

Всего в пределах республиканских границ обнаружены водолазами 90 плавательных средств. С 2023 года предусмотрены работы по подъему и утилизации 21 затонувшего судна.

— Проведены водолазные обследования Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ, в пределах республиканских границ выявлено 90 затонувших плавсредств, — сообщил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков. — Впереди большая и трудоемкая работа. Необходимо установить собственников судов, выяснить, что находится внутри них, есть ли топливо и просчитать все риски при подъеме на поверхность. Это дело не одного года.