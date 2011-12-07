В Татарстане создадут сообщество молодых семей для решения насущных вопросов

В Татарстане создадут сообщество молодых семей «Ярат», которое поможет в решении актуальных вопросов и в выстраивании конструктивного диалога власти и населения, сообщает пресс-служба минмолодежи РТ.

«Главное на этом этапе — создать общее информационное пространство, чтобы все молодые семьи могли по принципу единого окна узнавать информацию об актуальных государственных программах и возможностях, которые для них уже созданы. А дальше, когда уже сформируется комьюнити, можно интегрировать в его повестку и вопросы семейных ценностей, воспитания детей, борьбы с домашним насилием и другие актуальные вопросы, которые будут помогать молодым людям осознанно относиться к созданию семьи и позволят получать поддержку на каждом этапе жизни», — отметил министр молодежи РТ Дамир Фаттахов.

Участниками сообщества могут стать молодые люди от 16 до 35 лет, который собираются вступить в брак или уже состоящие в браке не более пяти лет.

В рамках сообщества молодые семьи смогут получать консультации психологов, а также участвовать в мастер-классах и различных тренингах, семинарах.