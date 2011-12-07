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В Татарстане за сутки выявили 31 зараженного коронавирусом

По данным на 8 октября, в Татарстане коронавирус диагностирован у 7448 человек.

В Татарстане за сутки зарегистрировали 31 новый случай заражения коронавирусом, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

«Из них 3 — завозные, 28 — контактные. 3 человека госпитализировано, 28 получают лечение на дому», — отмечается в сообщении.

17 зараженным — от 30 до 50 лет, шестерым — от 18 до 30 лет, четверым — от 50 до 60 лет, троим — от 60 до 70 лет, одному 0 от 70 до 80 лет.

Больше всего новых заболевших выявлено в Казани — 22 человека, по два человека заболели в Буинском и Пестречинском районах, по одному — в Верхнеуслонском, Высокогорском, Зеленодольском, Кукморском и Сабинском районах.

По данным на 8 октября, в Татарстане коронавирус диагностирован у 7448 человек, из них выздоровели — 6341 человек (+23 за минувшие сутки).

КВ
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