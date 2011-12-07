В Татарстане завершилась программа беспроцентного кредитования, сообщает пресс-служба минэкономики РТ.

«В республике данной антикризисной поддержкой за 6 месяцев ее реализации воспользовались 1159 предпринимателей, что позволило им привлечь кредитные средства на сумму 3,1 млрд рублей», — отметили в ведомстве.

Бизнесмены брали кредит под 0% на оплату труда сотрудников в период пандемии. Претендовать на получение льготного беспроцентного кредита на выплату заработных плат могли юридические лица и ИП, из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей.