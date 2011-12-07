Власти РТ: На сегодняшний день вопрос возвращения пропусков не обсуждается

Власти Татарстана не планируют вновь вводить пропускную систему в республике, сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

«На сегодняшний день вопрос возвращения пропусков не обсуждается», — сказала Галимова.

Спикер также отметила, что ситуация с коронавирусом обостряется в европейских странах, где вводятся соответствующие ограничения. Она попросила татарстанцев соблюдать масочный режим и требования Роспотребнадзора, чтобы не допустить подобного в республике.

Галимова напомнила, что в республике начались рейды, в ходе которых проверяют соблюдение антиковидных мер в общественных местах. «Возможно, это кому-то не нравится, что проверяющие ходят в общественном транспорте. Еще раз повторю — это нужно не проверяющим, а каждому из нас», — заметила пресс-секретарь главы РТ.