В Казани в Приволжском районе достроили детский сад на 220 мест

В Приволжском районе Казани достроили детский сад на 220 мест, сообщает пресс-служба Госстройнадзора РТ.

«Новый детский сад на 220 мест, построенный в Приволжском районе Казани, сегодня получил положительное заключение Инспекции Госстройнадзора РТ о соответствии требованиям проектной документации», — отмечается в сообщении ведомства.

Строительство детсада велось в рамках национального проекта «Демография» и соответствует всем новейшим требованиям образовательных учреждений.

Общая площадь объекта составляет более 3,7 тыс. кв. м.

Всего, в рамках нацпроекта, в Татарстане планируют построить 22 детских сада на 5030 мест для детей от 1,5 до 3 лет (2525 мест) и для детей от 3 до 7 лет (2505 мест). На 21 проекте работы уже завершены.