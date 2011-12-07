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В Татарстане сохраняется аномально холодная погода с 8 по 10 декабря

В регионе высокая вероятность образования морозных туманов.

В Татарстане сохраняется аномально холодная погода с 8 по 10 декабря, сообщают синоптики Гидрометцентра РТ.

Так, 8 декабря ночью столбики термометров упадут до -12…-17 градусов, при прояснениях — до -24 градусов. Днем — до -7…-12 градусов, местами — до -15 градусов.

9 и 10 декабря ночью температура воздуха составит -15…-22 градусов, при прояснениях — до -22…-29 градусов, днем — -8…-14 градусов, местами — до -17…-19 градусов.

Ночью и утром возможно образование морозных туманов. 

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