В Татарстане сохраняется аномально холодная погода с 8 по 10 декабря, сообщают синоптики Гидрометцентра РТ.

Так, 8 декабря ночью столбики термометров упадут до -12…-17 градусов, при прояснениях — до -24 градусов. Днем — до -7…-12 градусов, местами — до -15 градусов.

9 и 10 декабря ночью температура воздуха составит -15…-22 градусов, при прояснениях — до -22…-29 градусов, днем — -8…-14 градусов, местами — до -17…-19 градусов.

Ночью и утром возможно образование морозных туманов.