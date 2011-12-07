Врачи Татарстана констатировали еще три случая смерти от коронавируса

Минздрав РТ сообщил о еще трех случаях смерти от COVID-19.

По информации пресс-службы ведомства, причину смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы и в результате лабораторного исследования. Вирус идентифицировали у пациентов в возрасте 71, 65 и 60 лет.

Так, на 8 декабря в республике зарегистрировали 155 случаев смерти от коронавируса.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что в республике зафиксировали еще 90 новых случаев заражения COVID-19. Выписали за минувшие сутки 93 человека.