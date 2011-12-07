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Глава Минстроя РТ: в высокой степени готовности находятся уже 44 дома

Получить жилье нынче должны 738 семей.

Глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин доложил о возведении 198 многоквартирных домов в республике. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Совещание проходило в Доме Правительства Татарстана во главе с его Премьер-министром Алексеем Песошиным. На нем Айзатуллин рассказал, что основная часть указанного объема возводится с использованием эскроу-счетов (59%)». 44 дома уже находятся в высокой степени готовности, в средней – 68 домов, в низкой – 86 домов.

Сообщается, что инвестиционную программу Госжилфонд республики сформировал на 139 домов. Получить жилье нынче должны 636 детей-сирот; 45 многодетных семей, воспитывающих 5 и более детей; 48 молодых семей и 9 граждан из числа вынужденных переселенцев, переселенцев с Крайнего Севера и чернобыльцев.

В программе капитального ремонта многоквартирных жилых домов в 2021 году принимает участие 41 муниципальное образование. 

КВ
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